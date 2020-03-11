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В Конго и на Ямайке подтвердили первые случаи заражения коронавирусом

11 Марта 2020 13:14
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В Конго и на Ямайке подтвердили первые случаи заражения коронавирусом

КИНШАСА. КАЗИНФОРМ - В Демократической Республике Конго подтвердили во вторник первый случай заражения коронавирусом. В результате чего общее число стран в Африке к югу от Сахары, где был выявлен коронавирус, достигло семи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Reuters.

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Со слов министра здравоохранения страны Этени Лонгодо, вирус был диагностирован у гражданина Конго, который проживает во Франции. В Конго он прилетел 8 марта. Заболевший и те, кто был рядом с ним, находятся на карантине.

Как ранее сообщалось, несколько случаев заражения были зарегистрированы в Нигерии, Сенегале, Южной Африке, Камеруне, Того и Буркина-Фасо. В странах Северной Африки были выявлены десятки случаев заболевания.

Министерство здравоохранения Ямайки также подтвердило первый завозной случай заражения коронавирусом в стране, в Кингстоне.

Согласно заявлению, опубликованном на официальном сайте министерства, вирус обнаружен у гражданки Ямайки, которая вернулась из Великобритании 4 марта. 9 марта она обратилась за медицинской помощью. Сейчас женщина находится на карантине.



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Ключевые слова: Пневмония в Китае,
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