В Конго и на Ямайке подтвердили первые случаи заражения коронавирусом
КИНШАСА. КАЗИНФОРМ - В Демократической Республике Конго подтвердили во вторник первый случай заражения коронавирусом. В результате чего общее число стран в Африке к югу от Сахары, где был выявлен коронавирус, достигло семи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Reuters.
Со слов министра здравоохранения страны Этени Лонгодо, вирус был диагностирован у гражданина Конго, который проживает во Франции. В Конго он прилетел 8 марта. Заболевший и те, кто был рядом с ним, находятся на карантине.
Как ранее сообщалось, несколько случаев заражения были зарегистрированы в Нигерии, Сенегале, Южной Африке, Камеруне, Того и Буркина-Фасо. В странах Северной Африки были выявлены десятки случаев заболевания.
Министерство здравоохранения Ямайки также подтвердило первый завозной случай заражения коронавирусом в стране, в Кингстоне.
Согласно заявлению, опубликованном на официальном сайте министерства, вирус обнаружен у гражданки Ямайки, которая вернулась из Великобритании 4 марта. 9 марта она обратилась за медицинской помощью. Сейчас женщина находится на карантине.
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