В Конаеве прошел Qazaq Marathon 2024

26 мая Конаев превратился в спортивную столицу, где каждый смог найти дистанцию по силам. Qazaq Marathon вернулся, и в этом году мероприятие приобрело особую значимость и масштабы, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Алматинской области.

Заместитель акима Алматинской области Рустам Исатаев принял участие в забеге, подчеркнув важность здорового образа жизни и развития спорта в регионе.

— От всей души поздравляю всех с открытием марафона. Для нас большая гордость, что крупный проект, который планируется провести в нескольких городах республики, начался с центра нашей области — городе Конаев, — отметил Рустам Исатаев.

Фото: акимат Алматинской области

Соревнования собрали более 1500 участников, каждый из которых вносит свой вклад в развитие массового спорта в регионе.

— Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отметил, что здоровье каждого человека — это здоровье нации. А формирование здоровой нации — одна из главных целей государства, — подчеркнул заместитель акима.

Фото: акимат Алматинской области

Генеральным партнером мероприятия является компания Freedom life.

Фото: акимат Алматинской области

По словам замакима, запуск QAZAQ MARATHON может стать не только важным событием для активных казахстанцев, но и вдохновить многих присоединиться к здоровому образу жизни.

Марафон охватит весь Казахстан, начавшись в одном городе и переходя в другие. Бегунов каждого марафона будут ждать памятные медали.

Марафон преследует и другие масштабные цели:

За здоровую нацию! Часть средств, полученных от участников в качестве оплаты за участие в марафоне, пойдет на организацию тренировок для детей из интернатов и детских домов.

Равные возможности! Оплачивая участие в марафоне, участник частично спонсирует забег для детей из СУСН. Дети смогут выступить в марафоне, получить медаль, памятный мерч и заряд мотивации на продолжение занятий спортом.

QAZAQ MARATHON 2024 — это не просто спортивное событие, это шаг к здоровому будущему Казахстана.

Фото: акимат Алматинской области

— Это уже мой 15 марафон. В легкоатлетических забегах я начал участвовать с 19 лет, сейчас мне уже 35 лет. Я стараюсь не пропускать ни одного аналогичного спортивного мероприятия. Сегодня пришел третьим в зачете среди мужчин на дистанции 5 км. Сегодня и погода самая лучшая для бега. Всем желаю бегать побольше и быть здоровыми, — сказал Султан Айгарай, участник соревнований из Алматы.

Примечательно, что дистанции на 5 км и на 10 км преодолевали целыми коллективами. Один из таких — дружная команда из 30 человек, представляющая ТОО «Техноград» из Енбекшиказахского района.

Фото: акимат Алматинской области

— Идея участвовать в таких массовых спортивных мероприятиях, как марафоны, пришла нашим сотрудникам пять лет назад. С тех пор мы решили именно коллективно принимать участие в соревнованиях, чтобы еще больше укрепить единство и корпоративный дух в нашей организации. Такие мероприятия положительно влияют на здоровье, приобщают к активному образу жизни и зажигают любовь к бегу. Этот марафон организован очень хорошо. Благодарим организаторов за такой замечательный спортивный праздник, — подчеркнул Зия Талгатов, руководитель ТОО «Техноград».

В беговых состязаниях приняли участие любители и профессионалы от 10 лет и старше из России, Беларуси, Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана.