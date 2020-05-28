В компаниях нефтяного сервиса 3500 человек освобождены от работы - Нурлан Ногаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сегодняшний день 3500 человек освобождены от работы в компаниях нефтяного сервиса. Об этом в ходе отчетной встречи перед населением на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК заявил министр энергетики РК Нурлан Ногаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно поручению Главы государства правительственная комиссия под руководством заместителя Премьер-Министра Ералы Тугжанова посетила нефтяные регионы страны. Тогда особое внимание было уделено тому, чтобы количество рабочих в нефтедобывающих компаниях не сокращалось. В соответствии с планом, принятым местными исполнительными органами и министерством, мы ведем наблюдение и контроль по этому вопросу», - сказал Нурлан Ногаев.

По его словам, на сегодняшний день 3500 человек освобождены от работы в компаниях нефтяного сервиса.

«Конечно, руководители некоторых компаний обращаются к нам со словами: «В дальнейшем наши рабочие могут остаться без работы из-за ее отсутствия». Вместе с тем, сервисным компаниям в нефтегазовой отрасли необходимо снизить себестоимость, оптимизировать бизнес-процессы и принять совместные решения по данному вопросу. Со своей стороны мы готовы сотрудничать и работать вместе», - отметил глава Министерства энергетики РК.