В компаниях дефицит цифровых кадров: эксперты в IT рассказали как построить успешный проект

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в рамках Плюс Дачи от Яндекса состоялся уникальный проект: «День IT образования». Эксперты Яндекса поделились опытом и рассказали о том, как построить эффективную работу команды, как работают успешные проекты и стоит ли обращать внимание на возраст, если хочется сменить профессию и уйти в IT. Мы тоже задали ряд вопросов двум очень разным, но одинаково успешным специалистам Яндекса: менеджеру проектов Азизбеку Тулаганову и руководителю карьерного центра Яндекс Практикума Артему Исакину, передает МИА «Казинформ».

О чем вы рассказывали на своей лекции?

Азизбек Тулаганов: Мы поговорили о том, что составляет основу успешных проектов, а также как настроить эффективные процессы и поддерживать команду в условиях строгих дедлайнов.

Артем Исакин: Наша с Анной (директор службы по управлению абонентской базой компании Tele2/Altel – ред.) лекция была посвящена тому, как принять решение о смене профессии. Это актуально, потому что сейчас очень многие хотят уйти в IT. Мы рассказали о том, какими должны быть первые шаги в этой сфере. Опять же, какие профессии актуальны, как выбирать, чтобы не разочароваться, какие тенденции найма сегодня превалируют в Казахстане, влияет ли пол и возраст на выбор кандидата в компанию.

Скажите, а почему вы выбрали именно эти темы? Как это связано с ситуацией на рынке IT - образования Казахстана?

Азизбек Тулаганов: Дело в том, что хорошее проектное управление на сегодняшний день востребовано во всех индустриях: строительстве, ритейле, банкинге и конечно IT. Поднятые темы позволяют чуть больше отрефлексировать относительно тех механик, подходов что используют менеджеры в своей работе, узнать что-то новое и начать применять на практике эти знания.

Артем Исакин: Рынок в Казахстане сейчас активно развивается, в компаниях дефицит цифровых кадров, и в том числе не хватает джунов. Не побоюсь сказать, что сейчас на самом деле лучшее время чтобы менять профессию, такие благоприятные периоды для начинающих специалистов подолгу не длятся. И конечно возраст и пол не помеха для смены профессии. Сейчас в Казахстане развивается множество прогрессивных локальных и зарубежных компаний, которые ищут компетентных и целеустремленных специалистов, и для них ваша смелость в смене карьерной траектории при сочетании с объективными профессиональными навыками всегда будет достоинством.

Расскажите о своей работе в Яндексе? С чего начинали, какими проектами управляете, какие реализовали в жизнь?

Азизбек Тулаганов: Я занимаюсь проектами, направленными на водителей партнеров Яндекс Go, в том числе развитием платформенной занятости в СНГ. В компанию я пришел уже с опытом работы на больших проектах в консалтинге и это позволило мне сразу погрузиться в очень интересные и сложные проекты Яндекса. Большая удача для проектного менеджера – когда есть возможность реализовать себя сразу в нескольких направлениях, мне очень повезло с этим в Яндексе.

Артем Исакин: Я в Яндекс Практикуме руковожу трудоустройством выпускников наших курсов. С командой мы помогаем выпускникам подготовиться к процессу собеседования, собрать портфолио, а также быстрее расти на первой работе. Мы организовываем мероприятия, дни открытых дверей, проводим вебинары и профориентационные мероприятия. В моей работе много разных задач, которые требуют много разных компетенций. Например, при составлении стратегии развития трудоустройства и годовом планировании я использую навыки как продакт, так и и проджект-менеджмента. При этом мне помогает понимание работы других специалистов, я много работаю с разработчиками, аналитиками, с дизайнерами. Третье важное – умение работать со стейкхолдерами, умение договариваться.

Что, по-вашему, составляет основу успешных проектов?

Азизбек Тулаганов: Профессиональный менеджер проектов всегда скажет, что нет рецепта или чеклиста успешного проекта, потому что все проекты требуют индивидуального подхода. Но все же можно выделить несколько правил, которые чаще всего присущи успешным проектам,

Во-первых, нужно работать с причинами, а не следствиями проблем и рисков. Это поможет не допустить появления проблем изначально.

Во-вторых, менеджер, как лидер, должен обеспечить максимально эффективные условия для работы команды.

В-третьих, широкое знание методик и техник по управлению проектами, которые менеджер использует точечно в зависимости от проекта Наконец, важно не забывать фиксировать существенные элементы этапов жизни проекта.

Так все-таки, как настроить эффективные процессы и как поддерживать команду в условиях строгих дедлайнов? Сможете рассказать о практических примерах о том, как создавать и воплощать в жизнь качественные проекты?

Азизбек Тулаганов: Самое главное при работе в команде не забывать, что менеджер проектов должен не только «менеджерить», но и проявлять лидерские качества. Фактически он устраняет препятствия, ограждает команду от отвлекающих факторов, работает над развитием команды. Всегда можно спросить у команды напрямую «как я вам могу помочь» или «что могло бы улучшить текущую ситуацию».

Кроме того, в условиях строгих дедлайнов менеджер проекта обязан убедиться, что:

· все понимают свои обязанности и роли;

· разрабатываемый продукт соответствует ожиданиям стейкхолдеров, ожидания стейкхолдеров максимально приближены к реальности;

· есть возможность оперативно сжать объем задач, расставить приоритеты задач так, чтобы успеть в сроки.

Что можно привести в качестве примера… Недавно я запустил финтех проект по выдаче банковских карт в одной из стран. Во многих тысячах пунктах выдачи заказов для водителей и курьеров наших партнеров. Проект на стыке сразу трех сервисов и бизнесов. На этом проекте мне часто приходилось пользоваться всеми вышеперечисленными практиками.

Артем, вы подняли такую тему, как смена профессии. Расскажите, как сменить род деятельности, если душа жаждет перемен? Правда ли, что начать заниматься IT не поздно в любом возрасте?

Артем Исакин: Потратить время на изучение! Изучить актуальный рынок вакансий, прислушаться к себе, и пойти глубже туда, где сердце отзовется. Пройти профориентационный тест, снова прислушаться к себе, и почитать статьи на habr.com, посмотреть видео на YouTube канале Практикума о том, из чего состоит день специалиста профессии вашей мечты. Начинать заниматься IT действительно не поздно никогда, но при условии, что вы действительно понимаете сложность процесса. И очень важно понимать: менять работу на новую сферу действительно непросто. Но если у вас есть это понимание и силы, обязательно пробуйте!

Желание – это еще не все. Какое образование необходимо для успешного старта в IT-сфере?

Артем Исакин: В истории Практикума есть успешно реализующиеся выпускники как гуманитарии, так и технари из смежных профессий. Конечно, техническое образование будет подспорьем при учебе программированию, но поможет скорее в скорости освоения материала. Гуманитарий не будет специалистом хуже, но в процессе обучения потратит больше сил. Важно добавить, что математика нужна не во всех цифровых профессиях. Например, в профессии дизайнера гуманитарное образование будет более прикладным.

В своей лекции вы коснулись и такого вопроса, женщины в IT. Какие предрассудки существуют в этой сфере и как вы можете их развенчать?

Артем Исакин: Вашему потенциальному работодателю нужен сильный специалист, а какого он будет пола или возраста – вопрос второстепенный. Еще один важный аспект: помимо того, что выбирают вас, выбираете и вы. Изучите корпоративную культуру компании в открытых источниках, загляните на страницу с представлением топ-менеджмента. Подавайтесь в компанию, чьи ценности и корпоративная культура вам близки.

Какие мировые кейсы в IT вы всегда ставите в пример начинающим специалистам?

Артем Исакин: Я не стал бы приводить мировые кейсы в пример начинающим специалистам, они зачастую оторваны от реальной жизни. Лучше сходить на мероприятие и послушать реального специалиста-работодателя об актуальных процессах на рынках.