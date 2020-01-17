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В компании «Эмбамунайгаз» - новый председатель правления

17 Января 2020 15:47
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В компании «Эмбамунайгаз» - новый председатель правления

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В компании «Эмбамунайгаз», разрабатывающей группу нефтяных месторождений в Атырауской области, - новый председатель правления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Решением Совета директоров на должность председателя правления АО «Эмбамунайгаз» избран Есен Кайыржан. Он уроженец Атырауской области, в 1985 году окончил Казахский политехнический институт, имеет дополнительное высшее экономическое и бизнес-образование. Трудовой путь начал сразу после окончания института слесарем-ремонтником 5 разряда на Мангышлаке. Последовательно пройдя все этапы профессионального становления специалиста в нефтегазовой отрасли, Е. Кайыржан с 1994 года работал на управленческих позициях в ГАО «Южнефтегаз», АО «Кумколь-Лукойл», генеральным директором АО «Тургай-Петролеум», президентом АО «Каражанбасмунай» и ТОО «СП «Казгермунай». С 2018 года занимал должность управляющего директора по закупкам и снабжению в АО «Национальная компания «КазМунайГаз»», - информирует служба по связям с общественностью АО «Эмбамунайгаз»


Фото: nb.kz

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Ключевые слова: Атырауская область, Назначения,
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Автор:

А. Соколов

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