В компании «Эмбамунайгаз» - новый председатель правления

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В компании «Эмбамунайгаз», разрабатывающей группу нефтяных месторождений в Атырауской области, - новый председатель правления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Решением Совета директоров на должность председателя правления АО «Эмбамунайгаз» избран Есен Кайыржан. Он уроженец Атырауской области, в 1985 году окончил Казахский политехнический институт, имеет дополнительное высшее экономическое и бизнес-образование. Трудовой путь начал сразу после окончания института слесарем-ремонтником 5 разряда на Мангышлаке. Последовательно пройдя все этапы профессионального становления специалиста в нефтегазовой отрасли, Е. Кайыржан с 1994 года работал на управленческих позициях в ГАО «Южнефтегаз», АО «Кумколь-Лукойл», генеральным директором АО «Тургай-Петролеум», президентом АО «Каражанбасмунай» и ТОО «СП «Казгермунай». С 2018 года занимал должность управляющего директора по закупкам и снабжению в АО «Национальная компания «КазМунайГаз»», - информирует служба по связям с общественностью АО «Эмбамунайгаз»

Фото: nb.kz