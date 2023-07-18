В Комитете ветеринарного контроля прокомментировали наличие коронавируса у казахстанских кошек

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Комитете ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства говорят, что обращений от граждан не поступало, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на телеканал «Астана».

Специалисты просят казахстанцев не паниковать - болезнь от четвероногих людям не передается. Но в случае обнаружения странных симптомов у питомцев, не медлить с обращением в ветклинику.

«Следует отметить, что коронавирусная инфекция у семейства кошачьих имеет свой штамм. Данный штамм отличается от разновидности Covid-19, а также безопасна для людей. В случаи заболевания домашних питомцев «своим» штаммом вызывает у них серьезное расстройство и без надлежащего лечения может дойти до летального исхода», - прокомментировали в ведомстве.