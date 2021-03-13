В Комитете санэпидемконтроля прокомментировали видео с призывом к участию в кокпаре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Ержан Байтанаев прокомментировал видеоролик, распространенный в социальной сети Facebook, с призывом к участию в национальной игре кокпар на Наурыз в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дорогие жители Кегенского и Райымбекского районов! Приглашаем вас на кокпар, который состоится 22 марта в 10:00 в ауле Какпак Райымбекского района», - говорится в видеоролике .

В свою очередь в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля прокомментировали законность проведения национальной игры кокпар в условиях карантина.

«Согласно Постановления Главного государственного санитарного врача Райымбекского района от 4 марта 2021 года запрещено проведение спортивных и игровых мероприятий. На проведение упомянутых в видео спортивных мероприятий разрешения нет. По данному видео будет проведена соответствующая работа», - сказал официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Ержан Байтанаев.