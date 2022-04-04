В Комитете по регулированию естественных монополий МНЭ РК - новый зампредседателя
Буденеева Асель Корганбаевна родилась в 1981 году. В 2002 году окончила Университет «Қайнар» по специальности «Юриспруденция». В 2009 году окончила Таразский государственный Университет им. М.Х.Дулати по специальности «Финансы».
C 2002 по 2005 годы работала ведущим специалистом в акимате Сарысуского района Жамбылской области.
С 2006 по 2009 годы проработала главным специалистом канцелярии - секретарем судебного заседания Специализированного межрайонного экономического суда Актюбинской области.
С 2010 по 2019 годы занимала различные должности в Агентстве по регулированию естественных монополий, Комитете по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК.
С 2019 года по настоящее время работала руководителем Управления контроля и претензионно-исковой работы КРЕМ МНЭ РК.
Фото:пресс-службуа Министерства национальной экономики РК