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    16:50, 04 Апрель 2022 | GMT +6

    В Комитете по регулированию естественных монополий МНЭ РК - новый зампредседателя

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Асель Буденеева назначена на должность заместителя Председателя КРЕМ МНЭ РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства национальной экономики РК.

    Буденеева Асель Корганбаевна родилась в 1981 году. В 2002 году окончила Университет «Қайнар» по специальности «Юриспруденция». В 2009 году окончила Таразский государственный Университет им. М.Х.Дулати по специальности «Финансы».

    C 2002 по 2005 годы работала ведущим специалистом в акимате Сарысуского района Жамбылской области.

    С 2006 по 2009 годы проработала главным специалистом канцелярии - секретарем судебного заседания Специализированного межрайонного экономического суда Актюбинской области.

    С 2010 по 2019 годы занимала различные должности в Агентстве по регулированию естественных монополий, Комитете по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК.

    С 2019 года по настоящее время работала руководителем Управления контроля и претензионно-исковой работы КРЕМ МНЭ РК.


    Фото:пресс-службуа Министерства национальной экономики РК

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