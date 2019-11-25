В Комитете гражданской авиации обсудили доступность полетов для детей с ментальными расстройствами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК провел встречу с председателем Национальной ассоциации AUTISM KAZAKHSTAN Нургуль Балтабайкызы для выработки предложений по повышению доступности авиаперевозок для детей с ментальными расстройствами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Авиационной администрации Казахстана.

В частности, речь о детях с аутизмом, синдромом Дауна, нарушениями развития, задержками психо-речевого развития.

По информации ассоциации, в настоящее время в Казахстане зарегистрировано более 3 тыс. детей с расстройствами аутистического спектра и данная проблема стоит очень остро. Согласно прогнозным данным, категория пассажиров с ментальными расстройствами, использующих воздушный транспорт, будет расти.

На встречу также были приглашены представители АО «Авиационная администрация Казахстана», всех казахстанских авиакомпаний, выполняющих коммерческие регулярные пассажирские перевозки, а также представители крупных казахстанских аэропортов, которые непосредственно вовлечены в процесс обслуживания пассажиров.

По итогам встречи, представителям авиационной отрасли были даны поручения по информированию сотрудников аэропортов и авиакомпаний, в том числе разработать памятку, изучить международный опыт, провести анализ возможности обучения сотрудников при обслуживании пассажиров с ментальными расстройствами.

Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан будет продолжена работа по созданию необходимых условий по перевозке на воздушном транспорте для всех категорий пассажиров.