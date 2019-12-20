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В Комитете госдоходов состоится розыгрыш по акции «Требуй чек – выиграй приз!»

20 Декабря 2019 11:30
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В Комитете госдоходов состоится розыгрыш по акции «Требуй чек – выиграй приз!»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан состоится розыгрыш по акции «Требуй чек – выиграй приз!» на республиканском уровне, главным призом, которого объявлен легковой автомобиль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КГД.

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Розыгрыш состоится 25 декабря 2019 года в 11.00.

Напоминаем, что акция «Требуй чек – выиграй приз!» проводилась Комитетом государственных доходов при поддержке НПП «Атамекен» посредством использования мобильного приложения компании Wipon в период с 21 августа по 30 ноября текущего года.

За указанный период акции участниками направлено порядка 500 тысяч чеков онлайн ККМ на сумму 2, 739 млрд. тенге.

Среди участников акции розыгрыш призов проводился ежедневно, определено порядка 3 512 победителей, которым направлены денежные средства на баланс мобильного телефона до 5 000 тенге.

При этом отмечаем, что все отправленные чеки онлайн ККМ также участвуют в розыгрыше главного приза акции – автомобиля.

Проведение акции направлено на повышение гражданской активности, воспитание правовой культуры граждан в вопросах защиты собственных интересов как потребителей товаров, работ и услуг, сокращение размеров теневой экономики, а также стимулирование добросовестной конкуренции среди предпринимателей.

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Ключевые слова: Экономика,
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