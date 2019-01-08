В комиссию FIDE вошли шесть представителей Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Впервые в список официальных членов комиссии FIDE вошли представители Казахстана. Этот список утверждается раз в три года на президентском совете всемирной шахматной федерации. Традиционно членство в комиссии получают видные деятели шахматного спорта, внесшие весомый вклад в развитие культуры и популяризации интеллектуальной игры в своей стране, передает пресс-служба Казахстанской федерации шахмат.

«Решение президентского совета FIDE в пользу сразу шести представителей Казахстана является показателем высокой оценки работы Казахстанской федерации шахмат под руководством Галимжана Шахмардановича Есенова, - говорит исполнительный директор федерации Ирина Грищенко, - за время функционирования наша команда достигла больших успехов в популяризации шахматного спорта в стране, и мы не собираемся останавливаться на достигнутом».

Советником президента FIDE Аркадия Владимировича Дворковича был назначен вице-президент Казахстанской федерации шахмат - Берик Туктыбекович Балгабаев.



Членом комиссии по мероприятиям стал вице-президент КФШ - Жандос Абишев. Участником комиссии по социальным вопросам была избрана исполнительный директор КФШ - Ирина Грищенко. Гроссмейстер и международный мастер - Евгений Владимиров вошел в образовательную комиссию FIDE. Членство в комиссии по глобальной стратегии получил чемпион мира и Азии, гроссмейстер - Дармен Садвакасов. Чемпионка мира, гроссмейстер и посол доброй воли ЮНИСЕФ - Динара Садуакасова вошла в состав комиссии по правилам, а женский международный мастер, член сборной РК - Гульмира Даулетова заняла место в комиссии по жеребьевке.



«С этого года перед Казахстаном открывается еще больше возможностей. И речь идет не только о развитии игры в стране, - уверен Жандос Абишев. - Теперь мы являемся одной из федераций, которая может влиять на принятие решений в FIDE, в том числе и по ключевым вопросам. Это серьезный шаг вперед, который говорит о большом потенциале нашей страны на мировой шахматной арене».



Всего в состав комиссий вошло 224 человека из более чем 130 стран мира. Казахстан по количеству представителей занимает 3 место после России и США. Ранее в комиссии ФИДЕ не было ни одного представителя Казахстана.