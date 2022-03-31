В команде Жанибека Алимханулы сделали заявление о бое за титул чемпиона мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В команде казахстанского средневеса Жанибека Алимханулы выступили с заявлением о предстоящем 21 мая поединке за вакантный титул «временного» чемпиона мира в среднем весе с британцем Дэнни Дигнумом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Соперники сразятся за пояс в США. Точное место проведения будет объявлено позже. Представитель компании Top Rank Карл Моретти подтвердил заключение сделки по бою в беседе с известным инсайдером Дэном Рафаэлем.

«21 мая будет бой. Будет историческая битва за Казахстан в Америке. Жанибек Алимханулы проведет бой за титул WBO. Оппонент — британский левша Дэнни Дигнум. Он находится на третьем месте в рейтинге после Жанибека. Даст Бог, мы войдем в историю. Наше время пришло», — гласит публикация на странице команды Алимханулы в Facebook.