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    10:07, 31 Март 2022 | GMT +6

    В команде Жанибека Алимханулы сделали заявление о бое за титул чемпиона мира

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В команде казахстанского средневеса Жанибека Алимханулы выступили с заявлением о предстоящем 21 мая поединке за вакантный титул «временного» чемпиона мира в среднем весе с британцем Дэнни Дигнумом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Соперники сразятся за пояс в США. Точное место проведения будет объявлено позже. Представитель компании Top Rank Карл Моретти подтвердил заключение сделки по бою в беседе с известным инсайдером Дэном Рафаэлем.

    «21 мая будет бой. Будет историческая битва за Казахстан в Америке. Жанибек Алимханулы проведет бой за титул WBO. Оппонент — британский левша Дэнни Дигнум. Он находится на третьем месте в рейтинге после Жанибека. Даст Бог, мы войдем в историю. Наше время пришло», — гласит публикация на странице команды Алимханулы в Facebook.

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