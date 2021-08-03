В колонии-поселении Костанайской области заработал Ashyq

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Теперь для посещения учреждения минимальной безопасности г. Костанай необходимо отсканировать специальный QR-код и предъявить на входе по системе «Ashyq». Приложение, в свою очередь, отобразит рейтинг риска, который делится на красный, желтый, синий и зеленый статусы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУИС по Костанайской области.

- Отображение статусов даст возможность продолжать свою деятельность и не подвергать опасности сотрудников учреждения, работников и осужденных, - пояснили в ведомстве.

Ранее гражданские учреждения имели возможность пропуска в учреждение УК-161/11 при предъявлении справки ПЦР-теста с отрицательным результатом.

Приложение «Ashyq» - разработано для контроля и анализа данных по эпидемиологической ситуации в стране Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК (МЦРИАП) совместно с Министерством здравоохранения РК (МЗ).