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    13:30, 03 Август 2021 | GMT +6

    В колонии-поселении Костанайской области заработал Ashyq

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Теперь для посещения учреждения минимальной безопасности г. Костанай необходимо отсканировать специальный QR-код и предъявить на входе по системе «Ashyq». Приложение, в свою очередь, отобразит рейтинг риска, который делится на красный, желтый, синий и зеленый статусы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУИС по Костанайской области.

    - Отображение статусов даст возможность продолжать свою деятельность и не подвергать опасности сотрудников учреждения, работников и осужденных, - пояснили в ведомстве.

    Ранее гражданские учреждения имели возможность пропуска в учреждение УК-161/11 при предъявлении справки ПЦР-теста с отрицательным результатом.

    Приложение «Ashyq» - разработано для контроля и анализа данных по эпидемиологической ситуации в стране Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК (МЦРИАП) совместно с Министерством здравоохранения РК (МЗ).


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Костанайская область Ashyq
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