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В Кокшетау возбудили уголовное дело после пожара, в котором погиб оператор АЗС

16 Февраля 2023, 22:44
В Кокшетау возбудили уголовное дело после пожара, в котором погиб оператор АЗС

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – По факту пожара, произошедшего сегодня на сливо-наливочной станции в Кокшетау, органами дознания ДЧС возбуждено уголовное дело по ст. 292 УК РК (Нарушение требований пожарной безопасности). Назначен ряд экспертиз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель начальника департамента по ЧС Акмолинской области полковник Асет Джаксылыков озвучил подробности произошедшего сегодня пожара на территории «Qazaqoil» на сливо-наливной станции в городе Кокшетау.

«16 февраля 2023 года в 10.45 на пульт 101 поступило телефонное сообщение о том, что по адресу г. Кокшетау, Северная промзона, на нефтебазе ТОО «PetroRetail» горит слово-наливная станция. К месту пожара были направлены 11 единиц техники и 36 человек личного состава ДЧС Акмолинской области. По прибытии к месту пожара было обнаружено горение сливо-наливной станции, а также двух автомобилей – топливозаправщиков. Пожар был локализован в 11.05 и полностью ликвидирован в 11.25», - поделился спикер.

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По словам А. Джаксылыкова, на месте пожара было обнаружено тело 35-летнего погибшего мужчины.

«Органами дознания ДЧС возбуждено уголовное дело по ст. 292 УК РК (Нарушение требований пожарной безопасности), также назначена пожарно-техническая экспертиза для уточнения причин пожара. Кроме того, назначена судебно-медицинская экспертиза. Органами дознания проводятся все следственные мероприятия по уточнению причины пожара, а также виновных лиц», - резюмировал А. Джаксылыков.

Напомним, сегодня в Кокшетау произошло загорание двух топливозаправщиков. При пожаре погиб оператор АЗС.


Фото ДЧС Акмолинской области.


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