В Кокшетау ведется дезинфекция общественного транспорта
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области усилены профилактические меры по предупреждению пандемии коронавируса, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.
В первую очередь в областном центре санитарную очистку начали в общественном транспорте.
ТОО «Кокшетауский автобусный парк» обслуживает 50% городских автобусов. По словам генерального директора ТОО «Кокшетауский автобусный парк» Асии Шаримовой, во всех городских автобусах ведется тщательная санитарная обработка автобусов.
«Ежедневно всем кондукторам выдаются по 10 литров дезинфицирующего средства. Металлическая часть автобуса обрабатывается на каждой конечной остановке, то есть за один маршрут автобус обрабатывается 2 раза. После окончания рейса на мойке проводится полная дезинфекция автобуса, моются полы, окна, двери», - пояснила Асия Шаримова.
К слову, все 245 работников предприятия обеспечены средствами индивидуальной защиты. Маски для работников сшиты на местном заводе АО «Тыныс».
Каждый день на линию выходят порядка 70 автобусов ТОО, обслуживающие 25 городских маршрутов, а также пригородные и межобластные маршруты.
Всего в областном центре перевозки по городу осуществляют 4 предприятия.
Напомним, 15 марта Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан». Чрезвычайное положение введено на период с 08 часов 00 минут 16 марта 2020 года до 07 часов 00 минут 15 апреля 2020 года.
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