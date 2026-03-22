    14:44, 22 Март 2026 | GMT +5

    В Кокшетау установили рекорды Казахстана во время празднования Наурыза

    В этом году Кокшетау утвердился в статусе культурного центра региона, превратив празднование Наурыза в череду ярких событий. Сразу два достижения — массовое исполнение танца «Қара жорға» и одновременная игра в «бес асық» — вошли в Книгу рекордов Казахстана, передает агентство Kazinform. 

    Фото: УВП

    Кроме того, в городе реализован уникальный проект с установкой 50 тематических юрт. 

    Одним из самых зрелищных моментов стало массовое исполнение танца «Қара жорға». В едином ритме на одной площадке объединились более двух тысяч мужчин — аксакалы, представители интеллигенции, трудовых коллективов, военнослужащие, спортсмены и молодежь. Синхронное выступление в национальных шапанах стало символом преемственности поколений и ярким проявлением общественного единства.

    Параллельно регион установил еще один рекорд: 1500 школьников одновременно приняли участие в национальной игре «бес асық». Масштабное состязание наглядно продемонстрировало растущий интерес молодежи к традициям и культурному наследию.

    Оба достижения были официально зафиксированы в Книге рекордов Казахстана, что подчеркнуло высокий уровень организации и широкую вовлеченность жителей области.

    Продолжением торжества стала этно-деревня из 50 юрт, каждая из которых превратилась в отдельное культурное пространство. Здесь гости знакомились с народными ремеслами, традициями, национальной кухней и обрядами, а также принимали участие в интерактивных мастер-классах и играх. Особое внимание было уделено тематическим экспозициям, отражающим исторический путь и современное развитие Кокшетау.

    Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов отметил значимость происходящего.

    — Священная акмолинская земля всегда была колыбелью единства и родиной талантов. Сегодня наши мужчины — от шестилетних детей до шестидесятилетних аксакалов — исполняют «Қара жорға», показывая всему миру характер нашего народа. Этот танец — не просто движения, это искусство, передающее грациозный бег коня и свободу степи. Наш долг — возрождать это наследие и передавать его молодежи, — резюмировал он.

    Таким образом, Наурыз в Кокшетау стал символом единства и преемственности поколений, объединив жителей региона вокруг национальных традиций и общих ценностей.

    Дамира Кеңесбай
