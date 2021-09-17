В Кокшетау состоялось открытие православного храма

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Кокшетау состоялось торжественное открытие кафедрального собора, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики Акмолинской области.

Собравшихся поздравил аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, отметив, что новый храм стал местом духовного единения, поклонения добру и милосердию тысяч прихожан, архитектурным украшением областного центра.

«В нашей области функционируют 82 мечети, 28 православных храмов и одиннадцать католических костелов. За последние годы мы воздвигли костел в городе Щучинске, построили православную церковь в селе Максимовка Сандыктауского района, буквально в начале сентября был заложен камень в ознаменование строительства мечети в селе Родина Целиноградского района на 100 мест. Строятся храмы в городах Есиль, Державинск, Макинск, поселках Шортанды и Шантобе. Данные объекты важны как центры духовного сплочения людей, нравственного воспитания молодежи и укрепления института семьи. Очень символично, что главная мечеть «Науан Хазрет» и кафедральный собор Воскресения Христова расположены вблизи друг друга, что является настоящим олицетворением межконфессионального согласия», - отметил руководитель области.

Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр совершил освящение храма - кафедрального собора, ставшего одной из достопримечательностей города.

К слову, кафедральный собор располагается на новой набережной озера Копа. Храм возведен в традициях русской церковной архитектуры середины XIX столетия по новейшим технологиям с использованием современных качественных материалов.