В Кокшетау прошло мероприятие в честь Международного дня действий против ядерных испытаний

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В областном центре состоялось мероприятие в честь 30-летия со дня закрытия Семипалатинского испытательного полигона и Международного дня действий против ядерных испытаний, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

В мероприятии приняли участие сотрудники различных государственных учреждений, представители общественности, средств массовой информации, члены общественного объединения «Семей-Невада по Акмолинской области».

Выступая перед собравшимися, заместитель акима города Кокшетау Серик Кудабай подчеркнул ключевую роль Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева в мировом движении за ядерное разоружение.

«30 лет назад Первый Президент страны подписал Указ о закрытии Семипалатинского испытательного ядерного полигона. Деятельность Елбасы в области нераспространения ядерного оружия сыграла колоссальную роль в обеспечении глобальной и региональной безопасности. Казахстан стал первой страной в мировой истории, которая закрыла второй по величине в мире ядерный испытательный полигон и добровольно отказалась от четвертого по мощности военного ядерного арсенала. Наша республика заслужила мировое признание за беспрецедентный акт закрытия ядерного полигона», - отметил заместитель акима областного центра.

В ходе встречи участники говорили и о большом вкладе народного антиядерного движения «Невада — Семипалатинск» и его лидера Олжаса Сулейменова в принятие решения о закрытии Семипалатинского полигона.

В завершении мероприятия прошла церемония награждения медалями 30-летия закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона и благодарственными письмами акима Кокшетау ветеранов и участников объединения «Семей-Невада по Акмолинской области».

Данная общественная организация под председательством Муратбека Балгабаева принимает активное участие в общественно-политической жизни города и области.

К слову, миротворческий пример Казахстана вдохновил Генеральную Ассамблею ООН на провозглашение 29 августа Международным днем действий против ядерных испытаний.





