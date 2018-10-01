В Кокшетау прошло чествование педагогического корпуса области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Более 20 педагогов Акмолинской области удостоены путевок в оздоровительные центры, а 10 лучших педагогов региона получили денежные сертификаты по 100 тысяч тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Акмолинской области.

С участием акима Акмолинской области Малика Мурзалина в Кокшетау состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя.

«Это очень теплый, близкий каждому из нас праздник, поскольку педагог не просто профессия - это призвание, нелегкая и ответственная миссия. И все мы вспоминаем наших наставников с особой благодарностью и признательностью за их искреннюю любовь, заботу, мудрые советы», - отметил М. Мурзалин, поздравляя учителей с профессиональным праздником.





Аким области в своем обращении подчеркнул, что Глава государства Н.А.Назарбаев одним из главных приоритетов развития Казахстана определил улучшение качества человеческого капитала. В рамках реализации Государственной программы развития образования на 2011 - 2020 годы в Акмолинской области проводится работа по модернизации и развитию системы образования. Финансирование сферы образования Акмолинской области ежегодно увеличивается и сегодня достигло 76 миллиардов тенге.

Сегодня в школах и учреждениях образования области трудятся более 22 тысяч педагогов, более 100 учителей носят звание «Почетный работник образования», 86 учителей награждены медалью Ибрая Алтынсарина, 158 - знаком «Отличник просвещения». 13 учителей области являются обладателями гранта республиканского конкурса «Лучший педагог».

За значительный вклад в развитие системы образования аким области вручил учителям ведомственные награды и благодарственные письма. Также в рамках мероприятия более 20 педагогов удостоены путевок в оздоровительные центры. Кроме того, денежными сертификатами были награждены победители Первого областного конкурса среди учителей казахского языка в организациях общего среднего образования с неказахским языком обучения. Гран-при конкурса составил 600 тысяч тенге. 10 лучших педагогов области получили денежные сертификаты на сумму 100 тысяч тенге каждый.

Мероприятие завершилось праздничной концертной программой.



