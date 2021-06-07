В Кокшетау прошла республиканская конференция, посвященная государственному языку

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Развитие государственного языка – одно из актуальных направлений государственной политики. Сегодня в стране созданы все условия для его активного функционирования во всех сферах общественной жизни – науки, образования, культуры, средств массовой информации, государственного управления, судопроизводства и международных отношений. На данную тему в Кокшетау прошла республиканская научно-практическая конференция «Әлем елдерінің мемлекеттік тілдерге деген көзқарасы», посвященная 30-летию Независимости, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики Акмолинской области.

В обсуждении общественно-значимого вопроса приняли участие депутат Мажилиса Парламента РК Иса Казыбек, заместитель заведующего секретариатом председателя Верховного Суда РК Нургуль Карагойшина, ученые университетов городов Кокшетау, Нур-Султан, Семей, интеллигенция Акмолинской области, ветераны, представители государственных, правоохранительных органов, адвокаты, судьи и представители СМИ.

Председатель областного суда Досжан Амир, открывая конференцию, рассказал об актуальности языкового вопроса, о проделанной работе по проведению языковой политики со стороны областного суда.

«Язык — это важнейшая составляющая национальной государственной политики, во многом определяющая сохранение государственности. Сегодня мы проанализируем эту тему с новой точки зрения и изучить отношение стран мира к языкам», - подчеркнул спикер.

Заместитель акима области Ельдос Рамазанов поздравил присутствующих с открытием конференции и рассказал о реализации языковой политики в регионе.

Также с докладами о роли казахского языка в формировании казахстанской идентичности и развитии за рубежом выступили председатель областного Совета ветеранов Госман Толегул, доктор филологических наук, профессор Бердыбай Шалабай, докторант Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, магистр филологических наук Анар Букаева, кандидат филологических наук, доцент Семейского государственного университета Айман Актанова. О важности развития языка в судебной системе проинформировали судьи Аккольских и Аршалынских районов Акмолинской области.

Мероприятие завершилось составлением протокола, включившего все озвученные предложения.