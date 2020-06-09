В Кокшетау прошел тренинг для волонтеров
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Кокшетау проведен семинар для волонтеров, организованный совместно с областным молодежным ресурсным центром и ОО «Совет ветеранов Афганистана и локальных войн Республики Казахстан» под концептом общенационального проекта «Birgemiz: Qamqor». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.
Семинар «Границы ответственности волонтера: жизненно-важные навыки. Оказание первой медицинской помощи» помог найти ответы на многие вопросы, в том числе в степени понимания термина «волонтерство» и его отличие от определения «благотворительность», а также были определены направления и принципы волонтерской деятельности.
Своим опытом по данной теме поделилась бизнес-тренер ОО «Совет ветеранов Афганистана и локальных войн Республики Казахстан» - Камал Бектурсунова из Нур-Султана:
«В Акмолинской области предусмотрен ряд мероприятий, предусматривающих поддержку и реализацию до 10 волонтерских стартапов в каждом регионе, организацию координационных мероприятий по работе с волонтерами и волонтерскими организациями. Впереди еще много работы по линии «Qamqor». Это очень важно для нашего государства, чтобы мы все вместе и осуществляли эту работу»,- рассказала Камал Бектурсунова.
По завершении семинар-тренинга волонтерам были вручены сертификаты, подтверждающие прохождение ими курсов. Волонтеры теперь могут быть привлечены к работе в домах престарелых, центрах социального обслуживания системы социальной защиты населения с новым багажом знаний и навыков.
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