В Кокшетау прошел тренинг для волонтеров

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Кокшетау проведен семинар для волонтеров, организованный совместно с областным молодежным ресурсным центром и ОО «Совет ветеранов Афганистана и локальных войн Республики Казахстан» под концептом общенационального проекта «Birgemiz: Qamqor». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

Семинар «Границы ответственности волонтера: жизненно-важные навыки. Оказание первой медицинской помощи» помог найти ответы на многие вопросы, в том числе в степени понимания термина «волонтерство» и его отличие от определения «благотворительность», а также были определены направления и принципы волонтерской деятельности.

Своим опытом по данной теме поделилась бизнес-тренер ОО «Совет ветеранов Афганистана и локальных войн Республики Казахстан» - Камал Бектурсунова из Нур-Султана:

«В Акмолинской области предусмотрен ряд мероприятий, предусматривающих поддержку и реализацию до 10 волонтерских стартапов в каждом регионе, организацию координационных мероприятий по работе с волонтерами и волонтерскими организациями. Впереди еще много работы по линии «Qamqor». Это очень важно для нашего государства, чтобы мы все вместе и осуществляли эту работу»,- рассказала Камал Бектурсунова.

По завершении семинар-тренинга волонтерам были вручены сертификаты, подтверждающие прохождение ими курсов. Волонтеры теперь могут быть привлечены к работе в домах престарелых, центрах социального обслуживания системы социальной защиты населения с новым багажом знаний и навыков.