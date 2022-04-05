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    21:00, 04 Апрель 2022 | GMT +6

    В Кокшетау прошел Кубок РК по киокушинкай-кан карате

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Ворох наград завоевали акмолинцы – 35 медалей различного достоинства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление физической культуры и спорта Акмолинской области.

    Кубок Республики Казахстан по киокушинкай-кан карате завершился в Кокшетау. На четырех татами более 550 участников среди юношей, молодежи и взрослых из 13 регионов выявляли лучших в разделах ката и кумитэ.

    Государственный тренер Женис Даурен подчеркнул, что организация соревнований - на высоком уровне.

    «Мы видим большой интерес у акмолинцев, трибуны заполнены. Надо отметить, что Акмолинская область является одним из главных регионов по развитию киокушинкай-кан карате».

    Урожайным оказался Кубок РК для акмолинцев. Ребята завоевали 35 медалей, по количеству уступили только команде г.Нур-Султан.

    На торжественной церемонии открытия мастеру спорта РК, чемпиону мира Асхату Галееву вручили черный пояс, 1 дан. Спортсмен шел к этому более десяти лет.

    Как отметил главный тренер РК по киокушинкай-кан карате, руководитель Акмолинского филиала киокушинкай-кан карате Азамат Такенов, за первые места в пяти весовых категориях среди взрослых и молодежи 18-21 лет вручены денежные призы.

    «С гордостью и честью могу сказать, что каждый наш спортсмен продемонстрировал бойцовский дух и желание идти по дороге совершенствования. Кубок РК прошел успешно, мы увидели достойных соперников», - сказал А.Такенов.


    Фото: gov.kz




    Теги:
    Спорт Регионы Казахстана Общество Акмолинская область
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