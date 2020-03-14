В Кокшетау прошел день торговли продуктами питания по сниженным ценам

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в областном центре прошла розничная продажа продуктов питания по сниженным ценам с участием сельхозтоваропроизводителей региона, сообщает управление внутренней политики.

Свою продукцию представили более 100 предпринимателей Аккольского, Астраханского, Шортандинского, Ерейментауского, Зерендинского, Жаксынского, Егиндыкольского районов и Кокшетау.

По словам акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева, данная мера позволила жителям города закупить товары по ценам ниже рыночных на 10-15%.

«В отличие от традиционных ярмарок, мы отказались от праздничного формата. Главное - горожане довольны качеством и ценами на продукцию», - отметил руководитель региона.

Аграрии области привезли 19 тонн мясных и колбасных изделий, 2,5 тонны свежей рыбы, 150 тыс. штук яиц, более 6 тонн молока и молочной продукции, 7 тонн муки, 14 тонн картофеля и много другой продукции.

Также жители и гости областного центра смогли приобрести продукцию из стабилизационного фонда АО «НК «СПК Есиль» и продукцию ТОО «Гормолзавод», ТОО «Садовое», ТОО «Натиже», ТОО «Ижевский», ТОО МПК «Бижан», ТОО «Красноярские колбасы», ТОО «Казгеркус», ТОО «Капитал Проджект».

По словам жительницы Кокшетау Асем Абишевой, акция оказалась очень выгодной.

«Купила мясо, свежий творог, масло, колбасные изделия по приятным ценам. Радует еще, что вся продукция свежая и от местных товаропроизводителей», - поделилась Асем Абишева.

Помимо продуктов питания, горожане с удовольствием покупали саженцы плодовых деревьев и кустарниковых пород, а также изделия из дерева.

К слову, было представлено свыше 30 наименований продуктов питания на сумму 38,7 млн тенге.