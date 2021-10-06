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    17:34, 06 Октябрь 2021 | GMT +6

    В Кокшетау подача тепла восстановлена в полном объеме

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Вчера в Кокшетау теплоснабжение стабилизировалось. Об этом на брифинге на площадке Региональной службы коммуникации сообщил заместитель акима города Бауыржан Ерназаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

    В этом году отопительный сезон в Кокшетау в связи с многочисленными просьбами горожан был начат с 22 сентября.

    По словам спикера, подготовительные работы к холодам были проведены в соответствии с разработанными мероприятиями.

    «Произведены гидравлические испытания для определения плотности и прочности трубопровода, выполнена замена тепловых сетей магистральных и внутриквартальных, ревизия и ремонт технологического и электрического оборудования насосных станций, ревизия и ремонт запорной арматуры в количестве 6698 единиц», - проинформировал Бауыржан Ерназаров.

    Нестабильность теплоснабжения, некомфортная температура в домах некоторых микрорайонах областного центра, по информации заместителя акима города, была вызвана объективными причинами.

    «Подключение объектов города к теплоснабжению идет от основной тепломагистрали, мощности которой не совсем хватало в связи с увеличением количества потребителей тепла. Поэтому было принято решение осуществить строительство и реконструкцию вспомогательной тепломагистрали, на которой 4 ноября завершились строительно-монтажные работы. Сами работы были начаты в августе из-за ожидания трубы диаметром на 1000, которая изготавливается два месяца по специальному заказу в России. Что же касается локальных котельных в селе Красный Яр и поселке Застанционный, то там работа ведется в штатном режиме. Жалоб с начала отопительного сезона не наблюдалось», - разъяснил спикер.

    Как заверили местные власти, ситуация с теплоснабжением находится на контроле. На сегодня температурный режим поддерживается, согласно утвержденным тепловым графикам.

    Теги:
    Отопительный сезон ЖКХ Акмолинская область
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