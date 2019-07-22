В Кокшетау обезопасили проблемный дорожный участок

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Долгожданный пешеходный переход появился и активно действует с середины июня текущего года по улице М.Ауэзова города Кокшетау.

Все это стало возможным благодаря активной позиции одного из жителей жителя областного центра и помощи сотрудников полиции в рамках акции «Приемная на дороге», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций управления внутренней политики Акмолинской области.

По информации пресс-службы Департамента полиции, в ходе одной из акций «Приемная на дороге» к сотрудникам полиции обратился житель города Кокшетау Андрей Перцев. Он сообщил о том, что по улице М. Ауэзова между СШ№10 и АЗС «КазМунай» нет пешеходного перехода, и людям приходится с опаской переходить дорогу.

Мужчина попросил стражей порядка внимание обратить на эту проблему, которая особенно актуальна для пожилых людей и детей. Изучив данный участок, полицейские учли большой передвижной поток машин по данной улице, и приняли решение установить дорожные знаки и разметки, и сделали все возможное для того, чтобы в данном районе появился пешеходный переход и облегчил жизнь горожанам.

«...Теперь за жизнь жителей данного района можно не переживать, они теперь могут сами вызвать себе остановку транспортных средств – просто нажав кнопку...», - отметили полицейские.

«Такие акции очень нужны населению. В их ходе можно обратиться по вопросу, который волнует тебя и общество в целом. Я очень благодарен сотрудникам полиции что помогли установить этот пешеходный переход.», - отметил, поблагодарив сотрудников полиции, житель г.Кокшетау Андрей Перцев.