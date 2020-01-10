В Кокшетау мажилисмены обсудили вопросы автоматизации государственных услуг

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области встречи с населением проводит в эти дни депутат Мажилиса, член фракции партии «Nur Otan» Майра Айсина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нижней палаты Парламента РК.

В областном филиале партии депутат приняла участие в заседании партийной Комиссии регионального куратора по направлению «Оказание государственных услуг» Предвыборной программы партии, где были обсуждены вопросы, касающиеся автоматизации государственных услуг путем внедрения различных информационных систем, введения геосистемы в сфере земельных отношений.





В ходе поездки парламентарий ознакомилась также с работой центров обслуживания населения и специализированного ЦОНа, с практикой внедрения автоматизации государственных услуг.

В общественной приемной областного филиала партии «Nur Otan» депутат провела прием граждан. Обратившиеся просили содействия депутата в вопросах социальной защиты детей с инвалидностью, говорили граждане и об отсутствии центров подготовки специалистов по работе с детьми-аутистами. Кроме того, депутат рассказала о новом формате назначения адресной социальной помощи и внедрения обязательного медицинского социального страхования.



