В КНР зафиксировали самую низкую рождаемость

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Коэффициент рождаемости в КНР в 2020 году составил 8,52 на 1000 человек, достигнув минимума за последние 43 года. Об этом пишет издание «Хуанцю шибао» со ссылкой на данные Китайского статистического ежегодника, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно данным Китайского статистического ежегодника, коэффициент рождаемости в 2020 году составил 8,52 на 1000 человек. Естественный прирост населения на тысячу человек в стране по итогам прошлого года зафиксирован на уровне 1,45, что также является минимумом с 1978 года.

Демографы объясняют резкое снижение численности населения сокращением числа женщин репродуктивного возраста, а также влиянием пандемии коронавируса.

По данным Министерства по гражданским делам КНР, по итогам трех кварталов текущего года было зарегистрировано 5,88 млн браков, что на 17,5% меньше, чем в 2020 году.

В мае текущего года власти Китая разрешили семьям иметь троих детей. Данная мера была принята для улучшения демографической структуры и реализации стратегии реагирования на старение населения страны.

Напомним, что с середины 1970-х годов в КНР проводилась жесткая демографическая политика, направленная на ограничение рождаемости. За некоторыми исключениями, семьям было разрешено иметь лишь одного ребенка.

По итогам 2020 года население КНР составило 1,41 млрд человек.



