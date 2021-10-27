В КНР представлен дизайн медалей Олимпийских игр 2022 года

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Организационный комитет зимних Олимпийских игр 2022 года («Пекин-2022») представил дизайн медалей, которыми будут награждать призеров Игр. Об этом сообщается на сайте оргкомитета «Пекин-2022», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

На лицевой стороне медалей расположены пять олимпийских колец, вокруг которых нанесено полное название спортивного мероприятия на английском языке – XXIV Olympic Winter Games Beijing 2022, а также узоры в виде облаков и снежинок.

На медалях можно увидеть пять концентрических колец, олицетворяющих традиционную китайскую философию гармонии между небом, землей и человеком.

На реверсе помещены эмблема зимней Олимпиады в Пекине и название Игр на китайском языке. На кольцах, окружающих эмблему, выгравированы 24 точки в честь 24-х по счету зимних Олимпийских Игр.

Оргкомитет «Пекин-2022» также представил дизайн наград, которые вручат призерам Паралимпийских игр.

XXIV зимние Олимпийские Игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине.