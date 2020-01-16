В КНБ РК заведено уголовное дело в отношении акима Павлодарской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 15 января Комитетом национальной безопасности проведены следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу, зарегистрированному по ст.362 ч.2 п.3 УК РК в отношении акима Павлодарской области Б.Бакауова по факту превышения должностных полномочий. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ.

Следственные действия продолжаются. В интересах следствия подробные данные разглашению на данном этапе не подлежат.



