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В КНБ РК заведено уголовное дело в отношении акима Павлодарской области
16 Января 2020 17:36
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 15 января Комитетом национальной безопасности проведены следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу, зарегистрированному по ст.362 ч.2 п.3 УК РК в отношении акима Павлодарской области Б.Бакауова по факту превышения должностных полномочий. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ.
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Следственные действия продолжаются. В интересах следствия подробные данные разглашению на данном этапе не подлежат.Ранее в акимате Павлодарской области прокомментировали сообщения о якобы задержании Булата Бакауова.
Ключевые слова: Павлодарская область, КНБ РК,
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