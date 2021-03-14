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    12:43, 14 Март 2021 | GMT +6

    В КНБ РК назвали имена погибших в авиакатастрофе в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Комитете национальной безопасности РК назвали имена погибших при крушении самолета в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Комитет национальной безопасности Республики Казахстан глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования семьям, родным и близким трагически погибших при исполнении своего воинского долга военнослужащих Авиационной службы КНБ РК:


    – майора Барлыкбаева Габита Есимдеевича, 19.10.1984 г.р., штурмана авиационного отдела;


    – капитана Баймуратова Досжана Галымбековича, 15.12.1985 г.р., бортового техника лётной группы авиационного отдела;


    - старшего лейтенанта Сагимбаева Мухтара Кажимукановича, 24.11.1994 г.р., штурмана экипажа лётной группы авиационного отдела;


    – сержанта Василькова Евгения Борисовича, 10.11.1985 г.р., старшего бортового механика лётной группы авиационного отдела.

    «Экипаж военно-транспортного самолета АН-26 был опытным и профессионально подготовленным, они до конца своей жизни были верны присяге и воинской чести. Светлая память о них навсегда останется в сердцах сотрудников органов национальной безопасности Республики Казахстан. Искренне разделяем горечь этой тяжелой и невосполнимой утраты», - говорится в сообщении пресс-службы КНБ РК.

    Ранее сообщалось, что возле аэропорта Алматы упал самолет. Погибли четыре человека.

    Двое пострадавших доставлены в ГКБ №4 Алматы. Они находятся в реанимации.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил выяснить причину падения военного самолета близ Алматы. Позже стало известно, что самолет принадлежал авиационной службе КНБ РК.

    Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования родным и близким погибших в результате крушения военного самолета АН-26.



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