В КНБ РК назвали имена погибших в авиакатастрофе в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Комитете национальной безопасности РК назвали имена погибших при крушении самолета в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Комитет национальной безопасности Республики Казахстан глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования семьям, родным и близким трагически погибших при исполнении своего воинского долга военнослужащих Авиационной службы КНБ РК:

– майора Барлыкбаева Габита Есимдеевича, 19.10.1984 г.р., штурмана авиационного отдела;

– капитана Баймуратова Досжана Галымбековича, 15.12.1985 г.р., бортового техника лётной группы авиационного отдела;

- старшего лейтенанта Сагимбаева Мухтара Кажимукановича, 24.11.1994 г.р., штурмана экипажа лётной группы авиационного отдела;

– сержанта Василькова Евгения Борисовича, 10.11.1985 г.р., старшего бортового механика лётной группы авиационного отдела.

«Экипаж военно-транспортного самолета АН-26 был опытным и профессионально подготовленным, они до конца своей жизни были верны присяге и воинской чести. Светлая память о них навсегда останется в сердцах сотрудников органов национальной безопасности Республики Казахстан. Искренне разделяем горечь этой тяжелой и невосполнимой утраты», - говорится в сообщении пресс-службы КНБ РК.

Ранее сообщалось, что возле аэропорта Алматы упал самолет. Погибли четыре человека.

Двое пострадавших доставлены в ГКБ №4 Алматы. Они находятся в реанимации.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил выяснить причину падения военного самолета близ Алматы. Позже стало известно, что самолет принадлежал авиационной службе КНБ РК.

Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования родным и близким погибших в результате крушения военного самолета АН-26.



