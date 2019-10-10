В КНБ рассказали о приговоре Константину Сыроежкину

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Комитете национальной безопасности (КНБ) РК рассказали о приговоре Константину Сыроежкину, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ.

Приговор Константину Сыроежкину был вынесен 7 октября 2019 года Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Алматы.

Как сообщили в КНБ, гражданин Республики Казахстан Сыроежкин Константин Львович, 1956 г.р. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 175 ч.1 УК РК «Государственная измена» и осужден к 10 годам лишения свободы.

Константин Сыроежкин - кандидат исторических и доктор политических наук. Работал главным научным сотрудником КИСИ при Президенте РК.