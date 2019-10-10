+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 15 °С
Алматы: 18 °С
USD 390.09 EUR 428.32
RUB 6.01 CNY 54.78
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В КНБ рассказали о приговоре Константину Сыроежкину

10 Октября 2019 18:06
Поделиться:
В КНБ рассказали о приговоре Константину Сыроежкину

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Комитете национальной безопасности (КНБ) РК рассказали о приговоре Константину Сыроежкину, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ.

Новости по теме

Сотрудники КНБ пресекли деятельность преступной группы в столице Казахстана
На страже Родины: патриотическое видео опубликовано ко Дню пограничников КНБ и МВД проводят масштабную спецоперацию в Мангистауской области 26 обезьян пытался незаконно провести россиянин

Приговор Константину Сыроежкину был вынесен 7 октября 2019 года Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Алматы.

Как сообщили в КНБ, гражданин Республики Казахстан Сыроежкин Константин Львович, 1956 г.р. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 175 ч.1 УК РК «Государственная измена» и осужден к 10 годам лишения свободы.

Константин Сыроежкин - кандидат исторических и доктор политических наук. Работал главным научным сотрудником КИСИ при Президенте РК.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, Суды, КНБ РК,
Поделиться:

Автор:

Данияр Дауталиев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив