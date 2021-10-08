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В КНБ прокомментировали видео с привязанным солдатом

Автор:  
Арайлым Мұрат
8 Октября 2021, 12:16
В КНБ прокомментировали видео с привязанным солдатом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В пресс-службе Комитета национальной безопасности РК прокомментировали видео с привязанным солдатом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На видеозаписи видно, как привязанный солдат кричит и просит отпустить его.

«В отношении материала, распространяемого в социальных сетях о солдате-срочнике, Пограничная служба КНБ РК сообщила о том, что военнослужащий призван на срочную службу 25 сентября 2021 года Департаментом по делам обороны по Кызылординской области и прибыл к месту прохождения службы 27 сентября. П ризывной комиссией Кызылординской области признан годным к воинской службе. 29 сентября с признаками судорожного приступа госпитализирован в ЦРБ города Ушарал», - прокомментировали в КНБ.

Ведомство сообщает, что с 30 сентября военнослужащий находится на обследовании в госпитале КНБ Алматы.

«Военно-врачебной комиссией будет принято решение о его дальнейшем прохождении службы», - пояснили в пресс-службе Комитета национальной безопасности РК.


Алматинская область   Происшествия   Пограничники   КНБ  
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