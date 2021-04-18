В КНБ опровергли сообщения об акциях в Атырауской области

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В социальных сетях распространяется видео с призывами защитить землю и «не молчать». В Комитете национальной безопасности РК разъяснили, что на самом деле видео содержит кадры с учений «Қалқан-2021», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт КНБ РК.

«17 апреля 2021 года на отдельных электронных информационных ресурсах начали рассылать видео об акциях, якобы проводимых в Атырауской области. Комитет национальной безопасности официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности. В видео, распространяемом в социальных сетях запечатлены учения «Қалқан-2021». В связи с этим пресс-служба КНБ убедительно просит редакции отечественных СМИ при перепечатке или ссылке на материалы подобного рода обращаться за подтверждением или комментариями в Комитет национальной безопасности. КНБ также призывает не рассылать ложную информацию», — сказано в сообщении.



