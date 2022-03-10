В КНБ огласили подробности следствия по делу Карима Масимова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитетом национальной безопасности РК продолжается расследование уголовного дела по подозрению Масимова и других лиц в государственной измене, подготовке к насильственному захвату власти и превышении должностных полномочий. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

«Наряду с этим, в ходе следствия в действиях Масимова установлены многочисленные признаки коррупционных деяний. Задокументированы факты незаконного получения недвижимого имущества, дорогостоящих подарков, в том числе, культурных ценностей, значительных денежных средств от представителей отечественного бизнес-сообщества и зарубежных субъектов. В частности, ведется расследование по факту получения Масимовым в должности председателя КНБ взятки в сумме 2 млн. долларов США от представителей иностранного государства по одному из закрытых контрактов. Обеспечено возвращение данных средств из Гонконга в Национальный банк Казахстана», - сообщили в КНБ.

По информации ведомства, также начато расследование по факту получения Масимовым в период нахождения в должности Премьер-Министра элитного гостевого дома и земельного участка в столице стоимостью около 2,5 млрд. тенге от одной из бизнес-структур. «После задержания Масимова, в январе 2022 года в этом гостевом доме изъяты 17,2 млн. долларов США наличными, а также многочисленные предметы роскоши - элитные часы, золотые слитки, антиквариат и многое другое. Кроме этого, изъяты принадлежащие ему 11 дорогостоящих автомашин бизнес-класса. Наложены аресты на имущество - две элитные квартиры в г. Нур-Султан, две квартиры и особняк в г. Алматы, а также земельный участок площадью 1 га на берегу озера в Щучинско-Боровской курортной зоне. У близких связей Масимова изъяты и арестованы 5,1 млн. долларов США. Одновременно организована работа по розыску, аресту и возврату в Казахстан еще более крупных денежных средств, незаконно выведенных Масимовым и его окружением на счета в иностранных банках. По всем указанным фактам проводятся активные следственно-оперативные мероприятия», - проинформировали в пресс-службе КНБ РК.



