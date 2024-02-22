15:59, 22 Февраль 2024 | GMT +6
В КНБ РК объяснили скопление автотранспорта на госгранице
В связи с ухудшением погодных условий в северных областях страны было временно ограничено движение автотранспорта по дорогам республиканского и областного значения, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу КНБ.
В настоящее время ситуация стабилизировалась.
С учетом открытия автомобильных дорог, на отдельных направлениях отмечается скопление транспортных средств:
- на казахстанско-кыргызском участке (пункт пропуска «Карасу»);
- на казахстанско-узбекском участке (пункты пропуска «Тажен», «Казыгурт»);
- на казахстанско-российском участке (пункт пропуска «Сырым»).
Вместе с тем, Пограничная служба КНБ сообщает, что казахстанские пункты пропуска функционируют в штатном режиме.
Водителям транспортных средств рекомендуется скорректировать маршруты движения с учетом складывающейся ситуации.