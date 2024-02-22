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    15:59, 22 Февраль 2024 | GMT +6

    В КНБ РК объяснили скопление автотранспорта на госгранице

    Скопление автотранспорта на госгранице
    Фото: КНБ

    В связи с ухудшением погодных условий в северных областях страны было временно ограничено движение автотранспорта по дорогам республиканского и областного значения, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу КНБ.

    В настоящее время ситуация стабилизировалась. 

    С учетом открытия автомобильных дорог, на отдельных направлениях отмечается скопление транспортных средств:

    • на казахстанско-кыргызском участке (пункт пропуска «Карасу»);
    • на казахстанско-узбекском участке (пункты пропуска «Тажен», «Казыгурт»);
    • на казахстанско-российском участке (пункт пропуска «Сырым»).

    Вместе с тем, Пограничная служба КНБ сообщает, что казахстанские пункты пропуска функционируют в штатном режиме.

    Водителям транспортных средств рекомендуется скорректировать маршруты движения с учетом складывающейся ситуации.

    Теги:
    КНБ Пограничники Граница Авто
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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