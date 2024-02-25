В клинической фармакологии важен аналитический склад ума – врач Газир Аймухамедов

Газир Аймухамедов - клинический фармаколог. Такая специальность является редкостью для медицинских учреждений, но в современном мире без нее не обойтись. Чем занимается клинический фармаколог и чем он отличается от фармацевта - в материале корреспондента агентства Kazinform.

Впервые за много лет на базе Рудненской многопрофильной городской больницы появился клинический фармаколог. Газир Аймухамедов является уроженцем Житикары. После учебы вернулся в Костанайскую область, чтобы быть полезным на родной земле. Процесс обучения был достаточно долгим. Он поступил в университет в 2009 году, отучившись 5 лет, получил степень бакалавра общей медицины. Потом учился в ординатуре, получил степень врача общей практики. Закончив резидентуру, стал клиническим фармакологом.

- Я несколько лет жил и учился в столице. Закончив университет (НАО "Медицинский университет Астана" - прим. автора), работал по своей специальности и решил вернуться ближе к дому. Как раз была вакансия по моему направлению, - рассказывает Газир.

- Кто такой клинический фармаколог?

Специализация строится на базе лечебного дела (общая практика), либо терапевтического, либо педиатрического направления. Чтобы получить эту специальность, нужно пройти двухгодичную переподготовку в резидентуре. Клинический фармаколог оказывает консультативную помощь, решает организационно-методические вопросы по назначению тех или иных лекарственных средств в фармакотерапии. Также мы можем проводить анализ по экономичному расходованию лекарств и назначению по степени важности.

Многие могут посчитать, что клинический фармаколог и фармацевт это одно и тоже, но разница здесь ощутима, в первую очередь, стоит понимать, что фармаколог - это врачебная должность и полномочий здесь больше.

- Фармакологи - люди с высшим медицинским образованием. Им дозволено проводить вмешательство в плане лечения пациентов. Это и выбор препарата, пути введения этих средств, дозирования, схем терапии. Что касается фармацевта, то он занимается хранением, выдачей, расчетом лекарственных средств, - говорит врач.

Роль клинического фармаколога растет с каждым годом. После перехода на доказательную медицину врачи отмечают, что прошлая система лечения заболеваний заметно устаревает. Если раньше ориентировались на наличие тех или иных препаратов, или конечную цель использования лекарства, то сейчас от этого отходят. Клинический фармаколог выступает "проводником" среди многотысячных наименований таблеток и пилюль, помогая врачам не запутаться при назначении лечения.

- На рынке фигурирует более 2 тысяч наименований. Врачи могут просто запутаться во всем этом многообразии. При назначении некоторых препаратов возникают обширные побочные эффекты (в частности это касается групп риска). Поэтому наша задача строго подойти к этому вопросу, - поясняет Газир Аймухамедов.

Работа с пациентами построена не напрямую, а через лечащего врача. Как только человек поступает в стационар, его принимает дежурный доктор, проводит первичную диагностику. Когда уже встает вопрос о назначении лечения по характеру того или иного заболевания, может понадобиться консультация клинического фармаколога.

- Ко мне обращаются, когда у пациента есть множество хронических заболеваний или есть патологии внутренних органов, а также когда ожидается вредное воздействие лекарства, - пояснил фармаколог.

Направление клинического фармаколога было выбрано неслучайно - молодой человек работал некоторое время в терапии и заметил, что назначаемое лечение не всегда приводило к желаемому результату. Это и побудило его переквалифицироваться. Сейчас интерес к специальности растет и у молодежи. Если первые наборы составляли по несколько человек (к примеру, в медицинском столичном университете в 2020 году это направление выбрали 4 человека), сейчас количество людей в группе составляет 10 человек. Обучиться можно не только в Астане, но и в медицинских ВУЗах Алматы, Семея.

- В чем заключается сложность работы?

- Сложности есть. К примеру, соответствие материально-технической базы, которая дается нам во время учебы, и на деле разнится. Те лекарства, которые указываются в учебниках, в реальной "аптечке больницы" отсутствуют. Индивидуальные ситуации происходят и с пациентами: если по методичкам лечение должно проходить по стандарту, то на практике все может значительно отличаться, - делится врач.

По словам фармаколога, наличие огромного количества препаратов на рынке - плохо. Многие лекарства не несут полезности и тем более не дают должного лечения, а большинство из этого списка фигурирует на полках казахстанских аптек и входит в протокол лечения пациентов. Врачи, ученые, медицинские специалисты часто спорят на эту тему.

- Сейчас я, помимо проведения консультаций с врачами, получил доступ в специальную систему, где провожу так называемый "фармаконадзор". Я проверяю на эффективность, соответствие диагнозу и полезность лекарства, которые в будущем будут назначаться пациенту. Современные протоколы лечения эффективны на 90%. Мы ушли от всех "старых" методов лечения, сейчас абсолютно все обновленное, - подметил Газир Аймухамедов.

Протокол лечения составляется специальной комиссией, куда входят узкие специалисты, клинический фармаколог. По словам спикера, казахстанские системы ориентируются на западную методику.

- Какими навыками нужно обладать, чтобы быть профессионалом своего дела?

- В клинической фармакологии важен аналитический склад ума. Не обойтись здесь без стремления, усидчивости, любопытства. Специалисту надо уметь работать с большим количеством информации, - говорит спикер.

В планах - открытие нового отделения госпитальной информации на базе Рудненской городской многопрофильной больницы, где будет содержаться оборудование, необходимое для разведения препаратов, их сортировки и выдачи. Аналог такой работает в столице, в центре нейрохирургии.