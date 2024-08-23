В Кызылорде ребенок стал инвалидом после посещения стоматолога

Жительница Кызылорды обратилась в детскую стоматологию при Центральной городской поликлинике, где дантист провел ее ребенку лечение и удаление зуба. Однако допущенная дантистом поликлиники халатность привела к воспалительному процессу нижней челюсти, ребенок перенес три операции и получил инвалидность, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Верховного суда РК.

Как сообщили в пресс-службе Верховного суда, на следующий день после удаления зуба в поликлинике у ребенка опухла челюсть, в целом ухудшилось состояние здоровья.

Позже ребенок был дважды прооперирован в челюстно-лицевом отделении областной многопрофильной больницы с диагнозом «Острая гнойная одонтогенная флегмона левой нижней челюсти, состояние после экстракции 7.5 зубов».

Через полгода из-за того, что у ребенка повторно опухла челюсть и не заживала гнойная рана, им пришлось на платной основе пройти стационарное лечение с оперативным вмешательством уже в Алматы.

- По заключению проверки поликлиники, проведенной по жалобе матери департаментом медицинского и фармацевтического контроля, дантистом поликлиники не были соблюдены клинические протоколы диагностики и лечения в ходе медицинского обслуживания несовершеннолетнего ребенка. Удаление зуба несовершеннолетнему пациенту проводил ассистент стоматолога со средним медицинским образованием без объективного осмотра и рентгенографии челюсти перед лечением, имело место осложнения – воспалительный процесс нижней челюсти, - отметили в пресс-службе Верховного суда.

Мать ребенка обратилась в суд с иском о взыскании со стоматологической клиники компенсации за причиненный ей моральный и материальный вред.

В иске она указала, что из-за допущенной медработником поликлиники халатности и неправильного оказания первичной медпомощи болезнь осложнилась, ребенок почти 2 года не может спать и по заключению врачей получил инвалидность.

Отмечено также о вынужденном проведении трех операций, лечении зубов и получении консультаций врачей на платной основе.

Суд взыскал со стоматологической поликлиники более 1,5 млн тенге компенсации за моральный вред и материальный ущерб.

Ранее Министерство здравоохранения РК разъяснило корреспонденту Kazinform, какое наказание предусмотрено за проведение пластических операций без соответствующих лицензий и сертификатов.