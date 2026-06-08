Найдено тело 6-летней девочки, пропавшей несколько дней назад в Кызылорде

В Кызылорде найдено тело 6-летней Медины Муратбеккызы, ранее пропавшей без вести, передает корреспондент Kazinform.

По предварительным данным, распространенным Департаментом полиции Кызылординской области, тело девочки было обнаружено примерно в 30 километрах ниже по течению от гидроузла «Айтек».

Признаков насильственной смерти на теле не выявлено.

Ранее сообщалось, что вечером 5 июня Медина Муратбеккызы вышла поиграть в район дамбы, расположенной на берегу реки Сырдарья в микрорайоне Рисмаш, после чего домой не вернулась.

К поисковой операции были привлечены сотрудники полиции, военнослужащие Национальной гвардии, специалисты Департамента по чрезвычайным ситуациям, волонтеры, родственники девочки и местные жители.

Поисковые мероприятия на протяжении нескольких дней проводились с использованием специальной техники, беспилотных летательных аппаратов, служебно-розыскных собак и с участием водолазов.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фотография пропавшей девочки и информация о ее особых приметах были распространены по всем соответствующим территориям за 2 дня до обнаружения тела.