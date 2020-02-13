В китайской провинции Хубэй зафиксирован резкий рост числа зараженных коронавирусом

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – За истекшие сутки в провинции Хубэй (Центральный Китай), эпицентре эпидемии, зарегистрировано 14 840 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на комитет по вопросам гигиены и здравоохранения региона.

«По состоянию на 24:00 часов 12 февраля 2020 года в провинции Хубэй зарегистрировано 14 840 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, 242 - с летальным исходом. В больницах находятся 33 693 человека, из них 5 647 – в тяжелом состоянии», - говорится в сообщении комитета.

Резкий скачок числа заболевших новым коронавирусом власти провинции Хубэй объяснили тем, что в их число входят пациенты, диагностированные новым методом.

Данные меры направлены на то, чтобы больные могли получать стандартизированное лечение от коронавируса на ранней стадии для повышения шансов на успех в их излечении.

По последним данным, в провинции Хубэй общее число подтвержденных случаев заболевания новым коронавирусом превысило 48 тысяч, в том числе 1 310 с летальным исходом, 3 441 случай выздоровления.