В китайском зоопарке покрасили щенков под панд для извлечения прибыли

В зоопарке в восточнокитайской провинции Цзянсу выкрасили двух щенков породы чау-чау под панд для привлечения посетителей. Об этом пишет китайский таблоид Global Times, передает Kazinform.

Посетители зоопарка, расположенного в городе Тайчжоу, провинция Цзянсу, обратили внимание на надпись на билетах — «Xiong Mao Quan», что переводится как «панды-собаки».

Как пишет Global Times, ссылаясь на слова сотрудника зоопарка, его администрация не считает такую схему мошенничеством.

Однако такой маркетинговый ход вызвал бурное обсуждение среди китайских нетизенов. Некоторые нетизены выразили обеспокоенность, подняв вопрос о том, можно ли считать окрашивание собак породы чау-чау жестоким обращением с животными. В ответ на это профессиональный косметолог заявил, что для здоровых питомцев окрашивание шерсти допустимо, если при этом используются органические растительные ингредиенты.