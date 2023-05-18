В китайском сегменте интернет-сетей речь нашего Президента всегда широко и быстро расходится на нарезки и ролики - Зарема Шаукенова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Академик Национальной академии наук РК, доктор социологических наук, профессор Зарема Шаукенова прокомментировала визит Главы государства в КНР, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«19 мая Глава государства примет участие в саммите «Центральная Азия – Китай». В дни визита Касым-Жомарт Кемелевич Токаев провел переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которых рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнерства, расширения сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической сферах и энергетике. Важными являются также вопросы дальнейшего углубления культурно-гуманитарных и научных связей между нашими странами», - сказала Зарема Шаукенова в телефонной беседе с корреспондентом Казинформа.

Эксперт напомнила, что свой первый официальный визит после победы на президентских выборах 2019 года Касым-Жомарт Токаев совершил в Китайскую Народную Республику. Тогда в рамках визита он выступил с лекцией в Китайской академии общественных наук (КАОН). В своем выступлении перед профессорами и экспертами Академии, казахстанскими студентами Глава государства отметил, что общественные науки в значительной степени определяют пути развития любого государства. Китайская академия общественных наук является структурой государственной важности для КНР. Центры и институты Академии вносят серьезный вклад в мировые научные исследования.

Выступая в 2019 году с лекцией в Китайской академии общественных наук, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан продолжит укреплять дружественные отношения и развивать взаимовыгодное сотрудничество как с нашими соседями, так и другими партнерами.

«И, прежде всего, это касается друзей, и Китай является одним из самых близких нам государств, одним из первых, признавших суверенитет, независимость и территориальную целостность Казахстана. КНР также одной из первых среди ядерных держав предоставила соответствующие гарантии Казахстану без каких-либо предварительных условий. Поступательному расширению казахстанско-китайского диалога способствовала и наша общая позиция по вопросу борьбы с «силами трех зол» – религиозным экстремизмом, сепаратизмом и терроризмом». Наш Президент обратил особое внимание на то, что в КАОН есть эксперты, изучающие Казахстан и хорошо знающие казахский язык. Уважительное отношение к языку народа, безусловный мост в отношениях. Мы видим, как в китайском сегменте интернет-сетей речь нашего Президента на китайском языке всегда широко и быстро расходится на нарезки, небольшие ролики. Многие пользователи интернета Китая отмечают хорошее владение китайским языком, ясность, доступность. Наверное, мало кто из мировых лидеров так владеет китайским языком», - добавила Зарема Шаукенова.

По ее словам, Темур Умаров (Бишкек) - ученый-синолог, специалист по отношениям Китая со странами Центральной Азии - в своем недавнем интервью упомянул печальное состояние китаистики в странах Центральной Азии, отметив, что Казахстан здесь является заметным исключением.

«Безусловно, дальнейшему развитию казахстанской науки в целом, и новому импульсу ее социогуманитарных направлений будет способствовать решение Главы государства о придании Национальной академии наук Республики Казахстан государственного статуса. В настоящее время соответствующим Указом Президента Национальная Академия наук РК получила очень высокий статус организации при Президенте Республики Казахстан. А идеи и предложения авторитетных ученых и экспертов, в том числе, специализирующихся на исследованиях Казахстана и Китая, которые прозвучат на многочисленных встречах Главы государства в ходе его государственного визита в КНР, будут способствовать дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества наших стран», - резюмировала Зарема Шаукенова.