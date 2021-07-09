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    15:08, 09 Июль 2021 | GMT +6

    В китайском городе Жуйли введен локдаун из-за распространения «дельта» штамма КВИ

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    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Власти города Жуйли, расположенного вблизи китайско-мьянманской границы, объявили локдаун из-за распространения «дельта» штамма коронавируса, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Администрация города Жуйли (провинция Юньнань, Юго-Западный Китай) на этой неделе закрыла въезд и выезд из города и ввела режим домашней изоляции.

    Введены жесткие карантинные меры, закрыты коммерческие предприятия и государственные учреждения, школы и техникумы. Приостановили работу супермаркеты и аптеки. Местным жителям предписано оставаться на домашней изоляции, продукты питания будут доставляться на дом.

    Большинство случаев заражения коронавирусом в городе Жуйли и его окрестностях являются ввозными. В Жуйли бойко ведется трансграничная торговля с Мьянмой. В связи с этим власти усилили меры пограничного контроля.

    Новая вспышка коронавируса в приграничном с Мьянмой китайском городе Жуйли является четвертой по счету, последняя произошла в марте текущего года. И в третий раз в городе Жуйли вводят полный локдаун из-за распространения коронавируса.

    Как сообщили в Госкомитете по делам здравоохранения Китая, в пятницу, за истекшие сутки в материковом Китае были выявлены 8 новых случаев локального заражения коронавирусом, все приходятся на провинцию Юньнань.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в мире Китай Мировые новости
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