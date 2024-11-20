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    01:00, 20 Ноябрь 2024 | GMT +5

    В Китае запустят пилотный проект эксплуатации «летающих такси»

    В шести городах Китая планируют запустить пилотный проект коммерческой эксплуатации электрических летательных аппаратов вертикального взлета и посадки (eVTOL), передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    летающие такси
    Фото: Baidu

    Как пишут местные СМИ, в тестовом режиме эксплуатацию eVTOL опробуют в городах Хэфэй, Ханчжоу, Шэньчжэнь, Сучжоу, Чэнду и Чунцин.

    В Ханчжоу уже введена в эксплуатацию первая партия общественных площадок eVTOL, обеспечивающих взлет, посадку, зарядку и замену батарей, хранение оборудования, а также погрузку и разгрузку грузов.

    По сообщениям местной прессы, eVTOL значительно дешевле в эксплуатации, чем вертолеты, и гораздо быстрее, чем наземная логистика, что делает их более подходящими для коммерческого применения. Они не требуют пилотов и взлетно-посадочных полос, а также имеют более низкие затраты на производство и обслуживание.

    Напомним, что на прошедшем международном авиасалоне Airshow China 2024 в городе Чжухай, наряду с военной авиацией большое внимание привлекли летающие автомобили и электрический летательный аппарат вертикального взлета и посадки (eVTOL).

    Ранее Илон Маск представил роботизированное такси Cybercab, созданное принадлежащей ему компанией Tesla.

    Теги:
    Технологии Самолет Автопромышленность Китай Авто Мировые новости
    Руслан Сулейменов
    Руслан Сулейменов
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