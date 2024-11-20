В Китае запустят пилотный проект эксплуатации «летающих такси»

Как пишут местные СМИ, в тестовом режиме эксплуатацию eVTOL опробуют в городах Хэфэй, Ханчжоу, Шэньчжэнь, Сучжоу, Чэнду и Чунцин.

В Ханчжоу уже введена в эксплуатацию первая партия общественных площадок eVTOL, обеспечивающих взлет, посадку, зарядку и замену батарей, хранение оборудования, а также погрузку и разгрузку грузов.

По сообщениям местной прессы, eVTOL значительно дешевле в эксплуатации, чем вертолеты, и гораздо быстрее, чем наземная логистика, что делает их более подходящими для коммерческого применения. Они не требуют пилотов и взлетно-посадочных полос, а также имеют более низкие затраты на производство и обслуживание.

Напомним, что на прошедшем международном авиасалоне Airshow China 2024 в городе Чжухай, наряду с военной авиацией большое внимание привлекли летающие автомобили и электрический летательный аппарат вертикального взлета и посадки (eVTOL).

Ранее Илон Маск представил роботизированное такси Cybercab, созданное принадлежащей ему компанией Tesla.