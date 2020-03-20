В Китае зафиксировано 39 ввозных случаев заражения коронавирусом

ПЕКИН – ТОКИО – СЕУЛ. КАЗИНФОРМ – В материковом Китае вторые сутки подряд 0 (ноль) собственных подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-2019. За минувшие сутки 3 человека скончались от коронавирусной инфекции, еще 730 пациентов выздоровели, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

В целом, в материковом Китае более 2,1 тыс. человек находятся в тяжелом состоянии.

Продолжается рост числа ввозных случаев в страну. По состоянию на конец четверга, все 39 выявленных новых подтвержденных случая заражения коронавирусом являются завозными, включая 14 в провинции Гуандун, 8 – Шанхае, 6 – в Пекине, 3 – в провинции Фуцзянь, по одному в провинциях Хэйлунцзян, Чжэцзян, Ляонин, Шаньдун, Сычуань, Ганьсу, Гуанси-Чжуанском автономном районе и городе Тяньцзянь.

Общее число «импортированных» в материковый Китай случаев заболевания коронавирусом достигло 228.

По данным ведомства, общее число инфицированных в материковом Китае достигло 80,9 тыс. человек, из них выздоровели 71,1 тыс., умерли 3248.

Число иностранных туристов в Японии сократилось на 58,3% в феврале, что стало самым сильным снижением за последние девять лет, в связи с введенными ограничениями на поездки в страну из-за коронавируса, пишет Kyodo News.

Около 1,1 млн. иностранцев посетили Японию в прошлом месяце, что в составляет менее половины от числа посетителей за аналогичный период 2019 года (2,6 млн. чел.). Такое сильное снижение иностранного турпотока наблюдалось весной 2011 года из-за разрушительного землетрясения и цунами в северо-восточной части Японии в марте того же года.

По состоянию на конец четверга, общее количество случаев заражения новым коронавирусом на территории Японии достигло 1670 (включая 712 чел. на лайнере Diamond Princess). Об этом свидетельствуют опубликованные данные Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

В Южной Корее число инфицированных коронавирусом достигло 8 652 человек, увеличившись за минувшие сутки на 87 новых выявленных случая, сообщает южнокорейский Центр контроля и профилактики заболеваний.

Из всех 87 новых подтвержденных случаев инфицирования 34 пришлось на город Тэгу, и 13 – на провинцию Северный Кенсан. Более 15,5 тыс. человек находится под медицинским наблюдением.

За минувшие сутки 286 пациентов выписаны из больниц после выздоровления. Количество выздоровевших от коронавируса достигло 2233 человек.

В целом, в Южной Корее проведено более 316,6 тысяч анализов на коронавирус.