В Китае зафиксирован покупательский бум на холодильники и морозильные камеры
По данным платформы электронной коммерции JD.com, за последнюю неделю лидирует по количеству онлайн-заказов холодильников и морозильных камер южнокитайская провинция Гуандун, за ней следуют провинции Шаньдун, Сычуань, Цзянсу и Чжэцзян. В пятерку-лидеров мегаполисов Китая по покупке этого вида бытовой техники входят Пекин, Гуанчжоу, Чэнду, Чунцин и Шэньчжэнь.
Как пишут местные СМИ, все больше китайских домохозяйств покупают вторые холодильники, отдавая предпочтение крупногабаритным устройствам хранения продуктов, оснащенным фильтрами от бактерий и запахов.
В минувший понедельник в Гуанчжоу были приостановлены занятия в начальных и средних школах, а также отмечен небольшой ажиотаж у местного населения по закупкам продуктов питания.
Согласно официальным данным, за истекшие сутки в материковом Китае зафиксировано свыше 24,6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Среди регионов страны наиболее мощная вспышка зарегистрирована в Шанхае.