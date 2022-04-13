В Китае зафиксирован покупательский бум на холодильники и морозильные камеры

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – На фоне вспышек коронавируса в крупных мегаполисах Китая наблюдается резкий рост онлайн-продаж холодильников и морозильных камер. Об этом свидетельствуют данные продаж на платформах электронной коммерции, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным платформы электронной коммерции JD.com, за последнюю неделю лидирует по количеству онлайн-заказов холодильников и морозильных камер южнокитайская провинция Гуандун, за ней следуют провинции Шаньдун, Сычуань, Цзянсу и Чжэцзян. В пятерку-лидеров мегаполисов Китая по покупке этого вида бытовой техники входят Пекин, Гуанчжоу, Чэнду, Чунцин и Шэньчжэнь.

Как пишут местные СМИ, все больше китайских домохозяйств покупают вторые холодильники, отдавая предпочтение крупногабаритным устройствам хранения продуктов, оснащенным фильтрами от бактерий и запахов.

В минувший понедельник в Гуанчжоу были приостановлены занятия в начальных и средних школах, а также отмечен небольшой ажиотаж у местного населения по закупкам продуктов питания.

Согласно официальным данным, за истекшие сутки в материковом Китае зафиксировано свыше 24,6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Среди регионов страны наиболее мощная вспышка зарегистрирована в Шанхае.