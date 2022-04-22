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    14:00, 22 Апрель 2022 | GMT +6

    В Китае за сутки выявлено более 2 тыс. новых случаев заражения COVID-19

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    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - В четверг в континентальной части Китая было зафиксировано 2 119 новых подтвержденных случаев локального заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 1 931 из которых был выявлен в Шанхае, передает МИА «Казинформ со ссылкой на китайское информационное агентство Синьхуа.

    Помимо Шанхая, в 17 других административных единицах провинциального уровня страны также были зарегистрированы новые случаи локального заражения коронавирусной инфекцией, причем 63 было выявлено в провинции Цзилинь (Северо-Восточный Китай) и один - в Пекине.

    В четверг в континентальной части страны было зарегистрировано 16 383 новых бессимптомных носителя коронавируса, заразившихся локально, из них 15 698 было выявлено в Шанхае.

    В тот же день 2 730 пациентов в континентальной части Китая выписались из больниц после излечения от коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на конец четверга еще 30 813 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 находились на лечении в медучреждениях континентальной части страны.

    В четверг в Шанхае было зафиксировано 11 новых летальных случаев от COVID-19. Таким образом, общее число скончавшихся от коронавирусной инфекции с момента начала пандемии в континентальной части Китая достигло 4 674 человек - сообщили в государственном комитете по делам здравоохранения КНР.


    Теги:
    Коронавирус в мире Китай Мировые новости
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