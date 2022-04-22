В Китае за сутки выявлено более 2 тыс. новых случаев заражения COVID-19

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - В четверг в континентальной части Китая было зафиксировано 2 119 новых подтвержденных случаев локального заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 1 931 из которых был выявлен в Шанхае, передает МИА «Казинформ со ссылкой на китайское информационное агентство Синьхуа.

Помимо Шанхая, в 17 других административных единицах провинциального уровня страны также были зарегистрированы новые случаи локального заражения коронавирусной инфекцией, причем 63 было выявлено в провинции Цзилинь (Северо-Восточный Китай) и один - в Пекине.

В четверг в континентальной части страны было зарегистрировано 16 383 новых бессимптомных носителя коронавируса, заразившихся локально, из них 15 698 было выявлено в Шанхае.

В тот же день 2 730 пациентов в континентальной части Китая выписались из больниц после излечения от коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на конец четверга еще 30 813 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 находились на лечении в медучреждениях континентальной части страны.

В четверг в Шанхае было зафиксировано 11 новых летальных случаев от COVID-19. Таким образом, общее число скончавшихся от коронавирусной инфекции с момента начала пандемии в континентальной части Китая достигло 4 674 человек - сообщили в государственном комитете по делам здравоохранения КНР.