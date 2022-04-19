В Китае за сутки выявлено 3 297 новых случаев заражения COVID-19
В 18 других административных единицах провинциального уровня также были зарегистрированы новые случаи локального заражения коронавирусной инфекцией, причем 88 было выявлено в провинции Цзилинь в Северо-Восточном Китае.
В континентальной части страны было зарегистрировано 18 187 новых бессимптомных носителей коронавируса, заразившихся локально. Из них 17 332 было выявлено в Шанхае.
В понедельник 1 912 пациентов в континентальной части Китая выписались из больниц после излечения от коронавирусной инфекции COVID-19. Таким образом, по состоянию на конец понедельника 153 319 пациентов в континентальной части страны, излечившихся от COVID-19, были выписаны из больниц.
В тот же день 39 131 человек, имевший близкие контакты с пациентами с подтвержденным диагнозом COVID-19, был освобожден от медицинского наблюдения.
В понедельник в Шанхае было зафиксировано семь новых летальных случаев от COVID-19.