В Китае за сутки выявлено 3 297 новых случаев заражения COVID-19

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - За сутки в континентальной части Китая было зафиксировано 3 297 новых случаев локального заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Свыше 3 тыс. из которых было выявлено в Шанхае, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на СИНЬХУА.

В 18 других административных единицах провинциального уровня также были зарегистрированы новые случаи локального заражения коронавирусной инфекцией, причем 88 было выявлено в провинции Цзилинь в Северо-Восточном Китае.

В континентальной части страны было зарегистрировано 18 187 новых бессимптомных носителей коронавируса, заразившихся локально. Из них 17 332 было выявлено в Шанхае.

В понедельник 1 912 пациентов в континентальной части Китая выписались из больниц после излечения от коронавирусной инфекции COVID-19. Таким образом, по состоянию на конец понедельника 153 319 пациентов в континентальной части страны, излечившихся от COVID-19, были выписаны из больниц.

В тот же день 39 131 человек, имевший близкие контакты с пациентами с подтвержденным диагнозом COVID-19, был освобожден от медицинского наблюдения.

В понедельник в Шанхае было зафиксировано семь новых летальных случаев от COVID-19.