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    12:55, 19 Апрель 2022 | GMT +6

    В Китае за сутки выявлено 3 297 новых случаев заражения COVID-19

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    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - За сутки в континентальной части Китая было зафиксировано 3 297 новых случаев локального заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Свыше 3 тыс. из которых было выявлено в Шанхае, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на СИНЬХУА.

    В 18 других административных единицах провинциального уровня также были зарегистрированы новые случаи локального заражения коронавирусной инфекцией, причем 88 было выявлено в провинции Цзилинь в Северо-Восточном Китае.

    В континентальной части страны было зарегистрировано 18 187 новых бессимптомных носителей коронавируса, заразившихся локально. Из них 17 332 было выявлено в Шанхае.

    В понедельник 1 912 пациентов в континентальной части Китая выписались из больниц после излечения от коронавирусной инфекции COVID-19. Таким образом, по состоянию на конец понедельника 153 319 пациентов в континентальной части страны, излечившихся от COVID-19, были выписаны из больниц.

    В тот же день 39 131 человек, имевший близкие контакты с пациентами с подтвержденным диагнозом COVID-19, был освобожден от медицинского наблюдения.

    В понедельник в Шанхае было зафиксировано семь новых летальных случаев от COVID-19.


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    Коронавирус в мире Китай Мировые новости
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