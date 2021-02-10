В Китае введено более 40 миллионов доз вакцины против коронавируса

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – В Китае к 10 февраля текущего года введено 40,52 миллионов дозвакцины против коронавируса, говорится в заявлении Госкомитета по делам здравоохраненияКНР, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«По состоянию на 24:00 ч. 9 февраля 2021 года, в стране введено в общей сложности 40,52

миллионов доз вакцины», - отмечается в заявлении ведомства.

По словам официального представителя Госкомитета по делам здравоохранения КНР Ми

Фэна, в Китае в течение трех дней подряд не выявлено новых локальных подтверждённых

случаев заболевания коронавирусом.

Однако он предостерёг, что с увеличением потока перемещения внутри страны и массового

скопления людей в период Китайского Нового года риск распространения эпидемии

возрастает, в связи с чем призвал «не терять бдительность».

Напомним, что Новый год по лунному календарю наступает в пятницу, 12 февраля.