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    16:11, 10 Февраль 2021 | GMT +6

    В Китае введено более 40 миллионов доз вакцины против коронавируса

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    ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – В Китае к 10 февраля текущего года введено 40,52 миллионов дозвакцины против коронавируса, говорится в заявлении Госкомитета по делам здравоохраненияКНР, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «По состоянию на 24:00 ч. 9 февраля 2021 года, в стране введено в общей сложности 40,52

    миллионов доз вакцины», - отмечается в заявлении ведомства.

    По словам официального представителя Госкомитета по делам здравоохранения КНР Ми

    Фэна, в Китае в течение трех дней подряд не выявлено новых локальных подтверждённых

    случаев заболевания коронавирусом.

    Однако он предостерёг, что с увеличением потока перемещения внутри страны и массового

    скопления людей в период Китайского Нового года риск распространения эпидемии

    возрастает, в связи с чем призвал «не терять бдительность».

    Напомним, что Новый год по лунному календарю наступает в пятницу, 12 февраля.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в мире Вакцинация Китай Мировые новости
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