16:11, 10 Февраль 2021 | GMT +6
В Китае введено более 40 миллионов доз вакцины против коронавируса
ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – В Китае к 10 февраля текущего года введено 40,52 миллионов дозвакцины против коронавируса, говорится в заявлении Госкомитета по делам здравоохраненияКНР, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«По состоянию на 24:00 ч. 9 февраля 2021 года, в стране введено в общей сложности 40,52
миллионов доз вакцины», - отмечается в заявлении ведомства.
По словам официального представителя Госкомитета по делам здравоохранения КНР Ми
Фэна, в Китае в течение трех дней подряд не выявлено новых локальных подтверждённых
случаев заболевания коронавирусом.
Однако он предостерёг, что с увеличением потока перемещения внутри страны и массового
скопления людей в период Китайского Нового года риск распространения эпидемии
возрастает, в связи с чем призвал «не терять бдительность».
Напомним, что Новый год по лунному календарю наступает в пятницу, 12 февраля.