В Китае введено более 24 миллионов доз вакцины против коронавируса

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – В Китае по состоянию на 31 января текущего года введено более 24 миллионов доз вакцины против коронавируса. Об этом в воскресенье заявил директор Института по контролю и профилактике вирусных заболеваний Сюй Вэньбо на брифинге в рамках совместного механизма Госсовета КНР в области профилактики и контроля COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Сюй Вэньбо, с середины декабря прошлого года в Китае идет вакцинация против коронавируса среди ключевых групп населения.

«На данный момент общее количество инъекций, зарегистрированных на прививочных пунктах страны, превысило 24 миллиона доз». – сообщил он.

Китайский эпидемиолог также отметил, что частота серьезных побочных реакций на вакцину против новой коронавирусной инфекции COVID-19 не выше, чем у вакцины против гриппа. При этом в общенациональном масштабе количество сообщений о серьезных побочных реакциях стало меньше в сравнении с 2019 годом.



