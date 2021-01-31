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    16:00, 31 Январь 2021 | GMT +6

    В Китае введено более 24 миллионов доз вакцины против коронавируса

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    ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – В Китае по состоянию на 31 января текущего года введено более 24 миллионов доз вакцины против коронавируса. Об этом в воскресенье заявил директор Института по контролю и профилактике вирусных заболеваний Сюй Вэньбо на брифинге в рамках совместного механизма Госсовета КНР в области профилактики и контроля COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам Сюй Вэньбо, с середины декабря прошлого года в Китае идет вакцинация против коронавируса среди ключевых групп населения.

    «На данный момент общее количество инъекций, зарегистрированных на прививочных пунктах страны, превысило 24 миллиона доз». – сообщил он.

    Китайский эпидемиолог также отметил, что частота серьезных побочных реакций на вакцину против новой коронавирусной инфекции COVID-19 не выше, чем у вакцины против гриппа. При этом в общенациональном масштабе количество сообщений о серьезных побочных реакциях стало меньше в сравнении с 2019 годом.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в мире Вакцинация Китай Мировые новости
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