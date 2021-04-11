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    11:29, 11 Апрель 2021 | GMT +6

    В Китае введено более 160 млн доз вакцины против COVID-19

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    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В Китае введено более 161 млн доз вакцины против коронавирусной инфекции. Об этом сообщил Госкомитет по делам здравоохранения КНР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По последним данным, в Китае в общей сложности введено 161,12 млн доз вакцины против COVID-19.

    Кроме того, в субботу в материковой части Китая отсутствовали новые случаи локального заражения коронавирусом. Все зафиксированные десять новых случаев завезены из-за рубежа, говорится в отчете ведомства, распространенном в воскресенье.

    В городе Жуйли провинции Юньнань на юго-западе Китая, где ранее был зафиксирован новый локальный очаг распространения коронавируса начинается третий этап общегородского тестирования населения на нуклеиновые кислоты COVID-19. По итогам второго этапа из более 380 тыс. проб положительными оказались 18.

    По последним данным, на лечении или под медицинским наблюдением в больницах провинции Юньнань (КНР) находятся 88 человек с подтвержденным

    COVID-19 и 39 бессимптомных носителей.


    Теги:
    Коронавирус в мире Вакцинация Китай Мировые новости
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